РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 июн. В подмосковном Королеве открыли три точки проката велосипедов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Велопрокатом можно воспользоваться в любой день. Арендовать велосипед можно на время от одного часа.

«В Королеве этим летом работает несколько точек проката: «Велоолимп» на улице Степана Разина, 9; магазин «Go-Ride» на улице Дзержинского, дом 13/2 и в «Sportsmir.ru» на улице Пионерской, дом 30, корпус 6», – говорится в сообщении.

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