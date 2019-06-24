РИАМО – 24 июн. В России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%, по сравнению с 2019-м, такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, пишет в понедельник газета «Известия».

При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся.

«Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах», – сказали опрошенные изданием эксперты.

В докладе обнародован прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го.

«Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тысячи мест, затем он вырос до 597,6 тысячи и к 2019-му снизился до 518,4 тысячи. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2% и далее на 4% ежегодно – до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024-м», – уточняется в материале.

Однако число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет планомерно расти примерно на 2–5% в год, добавляется в докладе.

«В 2019-м их будет 713,8 тысячи человек, а к 2024 году — уже 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на «бюджет» в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть», – подчеркивается в материале.

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в докладе не указали.

Увеличение же числа поступающих, прежде всего, связано не с демографическим фактором (увеличением численности заканчивающих школу), а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов.

«Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тысяч человек — предусмотрен нацпроектом «Образование». В некоторых вузах, однако, не подтверждают грядущее сокращение бюджетных мест», – разъясняется в материале.

Так, в СПбГУ в этом году смогут обучаться за счет государства 2009 студентов и 1130 – на договорной основе. В 2018 году количество мест составляло 1972 и 1675 соответственно.

«В НИУ ВШЭ с учетом трех кампусов количество бюджетных мест на этот год увеличилось на 8,2% – с 3026 до 3275 мест. В следующем году также ожидается некоторый рост», – добавляется в статье.

Кроме большого количества обычных бюджетных мест, в «Вышке» есть устоявшаяся практика приема на места за счет средств вуза — например, в прошлом году по этой схеме приняли 337 человек.

«Такое происходит на новых программах, где в текущем году нет бюджетных мест или их очень мало, а также там, где большинство или даже все бюджетные места занимают олимпиадники», – дополняется в материале.

В нынешнем году приемная кампания в российских вузах началась 20 июня.

«До 13 июля университеты проводят дополнительные испытания для абитуриентов. Принимать документы от поступающих закончат 26 июля, а 27-го уже опубликуют списки абитуриентов с их баллами», – резюмируется в статье.