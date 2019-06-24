РИАМО - 24 июн. Женщина в подмосковном Солнечногорске получила в ходе ссоры ранение живота от своего мужа, ее госпитализировали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 23 июня в 18:00 бригада скорой помощи забрала из дома 3 по Вертлинской улице женщину 1955 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Ее госпитализировали в Солнечногорскую центральную районную больницу.

«За совершенное преступление <…> установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1961 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу, который причинил телесные повреждения своей жене, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.