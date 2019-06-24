РИАМО - 24 июн. В подмосковной Кашире возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 22 июня в 23:25 в машине скорой помощи по пути в больницу скончался мужчина 1977 года рождения, зарегистрированный в Кашире в доме 14, корпус 3, по улице Вахрушева. Скорая помощь забрала мужчину от его дома.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Кашире ГСУ СК России по Московской области мужчина 1976 года рождения, зарегистрированный по адресу: Кашира, улица Центральная, дом 4, <…> ранее судимый по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – ред.)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).