РИАМО (СТУПИНО) – 24 июн. Ступинские врачи борются за жизнь 67-летней женщины, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на Каширском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Ступинской ЦРКБ.

По данным Ступинского информагентства, авария произошла 23 июня в 12:56 на Каширском шоссе в районе поворота на садоводческое товарищество (СНТ) «Родник». Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на пешехода. На месте работали пожарно-спасательное подразделение ПЧ-269 Ступинского ТУСиС «Мособлпожспас», ГИБДД и скорая помощь. В ДТП пострадала женщина-пешеход, которая с тяжелыми травмами была доставлена в Ступинскую ЦРКБ.

«Сегодня (23 июня – ред.) в Ступинскую ЦРКБ Минздрава Московской области с тяжелой сочетанной травмой экстренно поступила пострадавшая в ДТП. У 67-летней женщины диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лонной и седалищной костей, перелом крестца с разрывом крестцово-подвздошного сочленения слева, тупая травма грудной клетки, левосторонний малый пневмоторекс, ушиб почек, повреждение связок левого коленного сустава, обширная скальпированная рана головы, травматический шок», – говорится в сообщении.

По словам заместителя главврача по медицинской части Валерия Ануфриева, пациентку госпитализировали в анастезиолого-реанимационное отделение.

«Ей провели рентгенографию, компьютерную томограмму головного мозга, грудной клетки, костей таза, шейного и поясничного отделов позвоночника, ультразвуковое исследование брюшной полости. Пострадавшая осмотрена травматологом, неврологом, хирургом, урологом. Сейчас ее состояние оценивается как очень тяжелое», – сказал Ануфриев.