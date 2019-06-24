РИАМО – 24 июн. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым подготовили к внесению в Госдуму законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля, приводящую к их затемнению сверх регламентных норм, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день, согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление машиной со стеклами, светопропускная способность которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Данную статью в ЛДПР предлагают упразднить», – говорится в сообщении.

Авторы инициативы уточняют, что тонирование стекол в автомобиле «позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке».

Депутаты также обращают внимание на то, что «полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа», так как приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе и подвержены внешним условиям, включая температуру воздуха и давление.

«Кроме того, в приложении к правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта», в котором указано, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол – не менее 70», – поясняют разработчики законопроекта.

Тем не менее с 1 января 2015 года эта норма утратила силу, и сейчас установлено единое пороговое значение светопропускной способности в 70%, но инспекторы ГИБДД по-прежнему руководствуются старым ГОСТом, заключают авторы.