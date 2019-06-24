РИАМО – 24 июн. Владельцы одного из старейших ресторанов на Патриарших прудах в столице «Донна Клара» отказались от развития проекта, новое заведение на этом месте откроет совладелец «Чайхоны №1 Тимура Ланского» Александр Оганезов, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Окупиться заведение в одном из популярных районов может за несколько месяцев, но высокие ставки аренды все равно создают риски для проекта.

«На месте одного из первых ресторанов на Патриарших прудах в Москве – «Донна Клара» – откроется новый проект ресторатора Александра Оганезова», – сказал один из консультантов на рынке недвижимости.

Он уточнил, что заведение будет специализироваться на кухне одного из регионов Китая.

Сам Оганезов подтвердил данную информацию, рассказав, что открытие запланировано на осень.

«По его словам, концепция заведения пока окончательно не определена. Другие подробности ресторатор не предоставил. Сегодня Александр Оганезов выступает совладельцем ресторанов «Чайхона №1 Тимура Ланского», Remy Kitchen Bakery, RemyBurger, Glenuill и прочих», – перечисляется в материале.

Ресторан «Донна Клара» открылся в 1998 году на Малой Бронной.

«Позиционировался как заведение с европейской кухней начала XX века. Управляло рестораном ЗАО «Венская кондитерская». По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем этой компании с долей 42% на 2002 год значится Николай Борщ. Еще 28% принадлежит Елены Лашмановой, 25% – Олегу Бегларяну, остальные 5% – у Марии Медновой», – дополняется в статье.

Изданию не удалось получить комментарии от них или представителей «Донны Клары».

Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк отметила, что достаточно старомодный формат «Донны Клары» с учетом общей ситуации на рынке общественного питания вряд ли позволял получать большую выручку в последние годы.

«Вероятно собственники помещения устали поддерживать бизнес, и им предложили деньги, которые сопоставимы с доходами ресторана или превышают их . Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка «Венской кондитерской» снизилась на 8,3% до 14,25 миллиона рублей. Показатель сокращался с 2014 года. Тогда же компания последний раз получила чистую прибыль в размере 695 тысяч рублей, а в 2017 году чистый убыток достиг 2,54 миллиона рублей», – уточняется в статье.

Помещение «Донны Клары» — «греза» всех арендаторов, уверены в Knight Frank. Так, объект выделяется выгодным расположением неподалеку от ресторана Uilliam`s (входит в холдинг Ginza Project), одного из знаковых заведений ресторанного кластера Патриарших прудов.

«По данным Colliers International, «Донна Клара» занимает около 150 квадратных метров. Ставку аренды на Малой Бронной улице там оценивают в 138–179 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год. Для Москвы это второй показатель после Столешникова переулка, где годовая стоимость аренды в первом квартале 2019 года была 180–240 тысяч рублей за 1 квадратный метр», – разъясняется в статье.

По мнению источника издания, удачный проект на Патриарших прудах может окупиться всего за несколько месяцев, но риски создает дорогая аренда.