РИАМО – 24 июн. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Рижском направлении МЖД электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

В понедельник в 7:40 на перегоне Нахабино – Павшино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва.

«В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание и ввести задержанные поезда в график», – отмечается в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).