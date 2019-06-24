РИАМО – 24 июн. Около половины опрошенных соотечественников (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней, свидетельствует данные исследования ВЦИОМ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, выступая на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

«По данным опроса, 48% респондентов поддерживают идею о рабочей четырехдневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). Еще 17% заявили, что им все равно, а 6% – затруднились ответить», – отмечается в сообщении.

Среди тех, кто поддерживает предложение по сокращению рабочей недели, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), а также других городов-миллионников (34%) и 25-34-летние граждане (39%).

«Из респондентов, которые, наоборот, не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тысяч человек (52%), а также городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), и опрошенные 60 лет и старше (58%)», – поясняется в материале.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального – на 20% – сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

«Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения – пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью», – рассказал он.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 июня. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

«Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%», – заключается в сообщении.