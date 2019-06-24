РИАМО – 24 июн. В Павловском Посаде полицейскими задержан подозреваемый в совершении серии краж велосипедов, им оказался ранее судимый 23-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на территории общеобразовательной школы по улице Каляева, повредил противоугонный трос и похитил спортивный велосипед, после чего с места происшествия скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого по месту его жительства.

«Мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – добавила Петрова.

Установлена причастность правонарушителя к совершению четырех аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории городского округа.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в сообщении.