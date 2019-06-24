РИАМО - 24 июн. Стенд Москвы, организованный столичным комитетом по туризму, получил награду за лучшую креативную презентацию туристского потенциала Best Creative Award на международной выставке Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине, сообщается на официальном сайте мэра города.

Всего в выставке принимали участие 2,1 тысячи работ из 87 стран мира.

«Стенд столицы представлял собой информационно-развлекательную площадку. Его посетители могли расписать двухметровую матрешку вместе с профессиональным художником, принять участие в лотерее, а также познакомиться с городом при помощи технологий виртуальной реальности. Специально для выставки были разработаны карта столицы с основными достопримечательностями, гастрономический гид и путеводитель на английском и китайском языках», - говорится в сообщении.

Кроме того, на выставке была представлена деловая программа, в ее рамках, в частности, столичные специалисты обсудили развитие туризма с представителями индустрии из КНР и Юго-Восточной Азии.

Для Москвы эта награда стала второй за последние две недели участия в международных туристических форумах в Азиатском регионе. В июне столица уже презентовала свою туристическую программу на выставке SITIF 2019 в Сеуле (Южная Корея), где получила приз за лучший дизайн стенда.

BITE проводится с 1994 года и является крупнейшей международной туристической выставкой в регионе. Ее целевой аудиторией являются представители туроператоров, гостиничного бизнеса, авиа- и сервисных компаний. За три дня на выставке побывало более 30 тысяч представителей туриндустрии и 150 тысяч посетителей.