РИАМО – 24 июн. Аномальная жара спадет в Москве и Подмосковье на этой неделе, температурный режим вернется в норму, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Две недели были аномальные, сейчас погода возвращается в норму. В понедельник днем плюс 23-26 градусов, ночью 10-12 градусов. Осадков не ожидается. Во вторник переменная облачность без осадков, плюс 22-24 градуса. В среду днем плюс 19-21, ночью 10-12 градусов. В четверг ожидается небольшой дождь, дневная температура плюс 20-25, ночью плюс 7-12 градусов», – сказал собеседник агентства.

Пятница и суббота станут самыми прохладными днями недели. Ожидаются небольшие дожди, в субботу днем плюс 14-19 градусов, в воскресенье до плюс 21. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.