РИАМО - 24 июн. В парке Победы в Зеленограде на берегу Большого пруда со стороны Центрального проспекта откроется лодочная станция, она появится на набережной, к обустройству которой сейчас приступили, одновременно причалить к станции сможет до 12 лодок, сообщается на официальном сайте мэра города.

«После открытия лодочной станции жители и гости столицы смогут совместить пешеходные прогулки по парку с катанием на лодке. Отдохнуть около водоема, где прохладно и свежо, особенно приятно в жаркие летние дни. Здесь можно будет прекрасно провести время и насладиться прогулкой на лодке, а также полюбоваться красочными пейзажами», - сказал представитель пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.



Лодочную станцию откроют в парке Победы на берегу Большого пруда со стороны Центрального проспекта, раньше она располагалась на Малом городском пруду, но ее закрыли и разобрали. Новая станция станет частью зоны отдыха у воды. У Большого городского пруда появится просторная набережная площадью около 1,5 тысяч квадратных метров.

Новая лодочная станция и набережная будут построены с применением экологичных водостойких материалов. Настил набережной выполнят из современного террасного покрытия, а павильон площадью 65 квадратных метров — из термоясеня.

В павильоне разместятся пункт проката с кассами, киоском и эллингом для круглогодичного хранения лодок. Рядом обустроят зону ожидания с навесом и лавочками. Для отдыха у воды установят шезлонги. За безопасностью посетителей будут следить спасатели с высокой смотровой вышки.