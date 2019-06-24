РИАМО – 24 июн. Ручную гранату обнаружили в подмосковной Рузе, угрозы жизни и деятельности найденный боеприпас не представляет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

В 13:50 22 июня от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по вышеуказанному адресу.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 1 километр. Выставлена охрана силами ОВД Рузы», – говорится в сообщении.

Накануне в Можайском городском округе обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ.

«В 19:00 22 июня от оперативного дежурного ЕДДС Можайского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 100 метров. Выставлена охрана силами ОВД Можайск», – добавляется в материале.

Боеприпасы планируют уничтожить в понедельник.