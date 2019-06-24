РИАМО - 24 июн. В Москве 8 июля Дворец бракосочетания №3 переходит на ежедневный режим работы, пары смогут заключить брак в День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы решили сделать подарок нашим молодоженам и открыть двери Дворца бракосочетаний №3 для проведения регистраций брака. Несмотря на то, что понедельник традиционно выходной день, сотрудники ЗАГС будут проводить регистрации и в этот день», - сказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Раньше московские загсы работали пять дней в неделю — со вторника по субботу. Воскресенье и понедельник были выходными днями. Теперь зарегистрировать брак в Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.

По словам Ефремовой, переход на новый режим связан с большим количеством обращений, которые поступают в отделы и дворцы бракосочетаний.

День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года (День Святых Петра и Февронии). Он считается счастливым для проведения церемоний бракосочетания. Символом праздника является ромашка. Ранее на официальном сайте мэра сообщалось, что с 1 июля в Москве появятся билборды к Дню семьи, любви и верности.