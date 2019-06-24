РИАМО – 24 июн. В подмосковном Можайске обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«23 июня в 13:30 от оперативного дежурного ЕДДС Можайска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ по вышеуказанному адресу», – говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 140 метров. Выставлена охрана силами ОМВД Можайского городского округа.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на понедельник.