РИАМО - 24 июн. Созданный в 2011 году портал «Наш город» помог решить более 3,4 миллиона проблем москвичей, более 600 тысяч проблем, о которых сообщили пользователи платформы, решены благодаря краудсорсинг-проектам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На портале дважды собирали идеи по улучшению работы. Участники последнего краудсорсинг-проекта протестировали новую версию «Нашего города», предложили более 3,9 тысячи идей по улучшению функционала и интерфейса портала и мобильного приложения, а также новые проблемные темы. Это позволило не только улучшить функционал, но и создать 70 новых тем, которые и помогли решить более 600 тысяч проблем в городе», - говорится в сообщении.

Самыми популярными темами из тех, что появились на портале, стали «Неудовлетворительное техническое/санитарное состояние» (категория «Общественный транспорт»); «Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, пол, стены, водостоки» (категория «Мой дом»); «Поврежденные / неправильно установленные дорожные знаки» (категория «Моя дорога»).

Более 50 тысяч проблем в городе удалось решить в рамках каждой из трех самых популярных тем. Сейчас продолжаются работы по улучшению портала, несколько нововведений находятся в разработке.

На данный момент на сайте зарегистрировано свыше 1,4 миллиона человек. С помощью электронного ресурса москвичи могут контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту и благоустройству, следить за чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.