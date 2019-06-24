РИАМО - 24 июн. В Москве до конца года еще по 8 маршрутам городского транспорта пустят электробусы, они будут курсировать в центре, на западе, северо-западе и юго-западе города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В июне автобусы на электрической тяге начали следовать по маршруту Т47, связывающему район Бескудниково и Самотечную площадь. Сейчас около 120 электробусов ходят по девяти направлениям. Ежедневно они перевозят более 60 тысяч пассажиров. Всего к концу 2019 года инновационный транспорт будет ездить по 17 маршрутам», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Москве установлены 63 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города. Ожидается, что к концу года в столице будет насчитываться 300 электробусов.

Электробусы будут курсировать по маршрутам - №107 «Метро «Филевский парк» — «Платформа Матвеевская»; №205к «Киевский вокзал» — «Улица Довженко»; №271 «Крылатское» — «Метро «Полежаевская»; №791 «Киевский вокзал» — «4-й Сетуньский проезд»; №832 «Крылатское» — «Спортивный центр «Крылатское»; Т7 «Метро “Парк Победы”» — «Кинотеатр «Ударник»; Т17 «Озерная улица» — «Киевский вокзал»; Т34к «Улица Кравченко» — «Киевский вокзал».

По условиям контрактов, производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет. Кроме того, они берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.