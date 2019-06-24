РИАМО - 24 июн. Погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 25-27, по области плюс 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

«У большинства жителей Москвы и области погода в первый рабочий день не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Ведь температура приблизится к климатической норме, увеличится и содержание кислорода в воздухе», - отмечают синоптики.

И лишь продолжающийся рост атмосферного давления и его повышенный фон могут стать причиной недомоганий у людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прежде всего, это относится к гипертоникам, к страдающим ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма.