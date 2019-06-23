РИАМО - 23 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде завершился VI международный театральный фестиваль «У Троицы», лучшим стал спектакль «В прекрасном и яростном мире», говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

В рамках фестиваля зрители увидели 22 спектакля на четырех площадках. Свои постановки показали 18 театров из 14 городов.

«Лучший спектакль – «В прекрасном и яростном мире», режиссер Яков Рубин, камерный драматический театр города Вологды. «За мастерство режиссуры» - Петр Чижов, спектакль «Антарктида», театр «На Литейном». Лучшая мужская роль - заслуженный артист России Борис Галкин за роль Виктора Астафьева в спектакле» Веселый солдат» Московского губернского театра», - говорится в сообщении.

Приз за лучшую женскую роль вручили Ксении Зиновьевой за роль Любы Трощейкиной, за лучшее музыкальное решение - режиссеру и композитору Элиасу Файнгершу, спектакль «А вы знаете, что такое любовь?».

Победителем в номинации «Художественное решение» стал Максим Обрезков, спектакль «Любовь у трона» Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. Лучшим актерским ансамблем признан спектакль «По снегу… Колымские рассказы» московского театра «Сфера».

Также на фестивале вручили спецпризы жюри. Приз за оригинальное стилистическое решение получил спектакль «Сказка о мертвой царевне» театра «Творческая мастерская» (Петрозаводск), за творческую дерзость в диалоге с классической традицией - спектакль «Бунин. Рассказы эмигранта», режиссер Ярослав Рахманин, Липецкий академический театр драмы имени Л. Толстого.

Также за роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот» спецприз вручили Веронике Васильевой (Белгородский академический театр имени М. Щепкина), за свежий взгляд на извечные проблемы - спектаклю «Москоу Дримин», режиссер Алексей Кузмицкий (Могилевский театр имени В. Дунина-Марцинкевича).

За страстное отношение к театру спецприз получил спектакль «Ловушка Гамлета», режиссер Петру Вуткэрэу (театр Королевы Марии города Орадя, Румыния), за моноспектакль «Печали и радости» - режиссер Владимир Кулагин и актер Иван Скуратов (независимый театральный проект «Крупный план», Нижний Новгород).