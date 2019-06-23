РИАМО - 23 июн. В столице по итогам мая продано более 8,4 тысячи новых кроссоверов и внедорожников, что на 14,4% ниже результата аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Сегмент кроссоверов и внедорожников составляет почти половину (49,5%) от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Москве.

«В мае 2019 года объем рынка новых SUV в столице составил 8481 автомобиль, что на 14,4% ниже результата годичной давности. Напомним, что крупнейший региональный авторынок России уже пятый месяц подряд демонстрирует падение, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным», - уточняется в сообщении.

В последний месяц весны продажи новых легковых автомобилей сократились на 18,2% и составили 17,1 тысячи единиц.

По итогам мая лидером продаж среди кроссоверов и внедорожников в Москве стал Hyundai Creta. Также в топ-5 попали Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur, Skoda Kodiaq, Nissan Qashqai.