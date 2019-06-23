РИАМО - 23 июн. Возгорание произошло в дачном доме в СНТ «Нептун» Волоколамского городского округа, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, СНТ «Нептун».

«В 17:00 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.