РИАМО - 23 июн. Сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования улиц столицы задержали троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков, их передали сотрудникам полиции, сообщается на сайте Росгвардии.

«Поздно вечером в районе одного из домов на Херсонской улице сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, обратили внимание на подозрительного молодого человека, сидевшего на детской площадке. Заметив патрульный автомобиль, он резко встал и попытался скрыться, но был задержан», - говорится в сообщении.

При разговоре с правоохранителями мужчина сильно нервничал и вскоре признался, что является распространителем наркотиков. Также задержанный указал на семь тайников, где ранее произвел «закладки».

Изъятые следственно-оперативной группой из тайников вещества отправлены на экспертизу и идентифицированы как наркотическое средство мефедрон.

«Позже другой экипаж группы задержания задержал двух молодых людей, которые что-то искали в лесополосе на Севастопольском проспекте. В ходе проверки документов они сильно нервничали и также признались росгвардейцам, что совершают «закладки» наркотических веществ, а также хранят запрещенные вещества дома», - уточняется в материале.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, в квартире одного из подозреваемых было обнаружено и изъято девять свертков с веществом темного цвета. Экспертиза установила, что это гашиш общей массой около 45 граммов.

Все задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.