РИАМО - 24 июн. На ВДНХ с понедельника можно вызвать будет такси через приложение «Яндекс. Такси», для удобства посетителей в разных частях выставки появятся зоны посадки и высадки, а также стойки для заказа такси, сообщается на сайте выставки.

Гости ВДНХ смогут заказать такси прямо на территорию выставки. Также машины будут высаживать пассажиров в различных точках ВДНХ. Партнером главной выставки страны стал сервис «Яндекс. Такси».

«Посетителям больше не нужно будет покидать машину за пределами выставки и дальше двигаться пешком в поисках того или иного павильона или строения. Удобные точки посадки появятся в приложении «Яндекс. Такси» на территории ВДНХ, на карте ни отмечены черными точками. Чтобы заказать такси, нужно будет переместить пин к ближайшей точке — именно сюда и приедет водитель», - отмечается в материале.

Три парковочные площадки такси, а также три зоны посадки и высадки пассажиров расположены в разных уголках ВДНХ в шаговой доступности от основных объектов и достопримечательностей. Стоянки возле КПП «Север-3», КПП «Хованский» и КПП «Лихоборский-1» будут обслуживать пассажиров ежедневно. Зоны высадки и площадки за павильоном №57, на Октябрьской площади и за центром океанографии «Москвариум» - только в будние дни, так как в выходные и праздничные дни проезд внутрь кольцевой дороги запрещен, в целях обеспечения безопасности и комфорта посетителей.

Также посетители смогут заказать подачу такси во время прогулки, подойдя к стойкам заказа в информационном центре в строении №230 или в павильоне №75.

Огромная территория выставки достижений народного хозяйства всегда требовала передвижения по ней на общественном транспорте. В разные времена находились различные решения этого вопроса: в 1955 года на, тогда еще, ВСХВ СССР появилась внутренняя троллейбусная линия; в 1957 году пустили первые автопоезда; в 1960-1970-х годах были популярны мототакси.

Сейчас для удобства гостей по территории курсирует автобус №533, связывающий в двух направлениях станции метро «ВДНХ» и «Ботанический сад». Посетители с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться индивидуальным бесплатным трансфером, который курсирует по всей территории выставки.