РИАМО - 23 июн. В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На ТТК в районе улицы Нижняя Масловка произошло столкновение трех транспортных средств. Один человек пострадал. Он получил незначительные травмы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.