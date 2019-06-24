РИАМО - 24 июн. В Подмосковье оптимизировали государственную услугу выдачи и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 24 июня будет обновлена электронная форма заявления, и сокращены сроки оказания услуги при подаче заявлений через региональный портал госуслуг. Получить и переоформить разрешение можно в течение 5 рабочих дней вместо 8 дней, получить дубликат разрешения – в течение 3 рабочих дней вместо 5 дней. Срок предоставления услуги на признание разрешения недействительным остался без изменений», – отмечается в сообщении.

Получить разрешение можно в любом удобном МФЦ. На портале госуслуг также возможно получить консультацию специалистов Минтранса области через форму обратной связи в карточке услуги.

Услуга по выдаче разрешений на деятельность такси в регионе полностью переведена в электронный вид с 2017 года. Это позволило повысить качество и сократить сроки предоставления разрешений. Разрешение выдается сроком на 5 лет, услуга является бесплатной.

За 2019 год выдано более 21 тысячи разрешений на деятельность такси.