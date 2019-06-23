РИАМО - 23 июн. Согласованный властями столицы митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова завершился на проспекте Академика Сахарова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Сахарова прошел без происшествий, участники проследовали к выходу в сторону улицы Маши Порываевой.

Акция началась в 17:00 на проспекте Академика Сахарова, в конце которого на пересечении с Садовым кольцом была установлена сцена. На ней выступили сами организаторы и специальные приглашенные гости, в том числе редактор отдела расследований «Медузы» Алексей Ковалев.

Полицейские задержали Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, столичными главками МВД и СК.

Через пять дней уголовное дело прекратили, журналиста отпустили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.