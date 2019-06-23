РИАМО - 23 июн. Вода на пляже «Левобережный» в Москве не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям, купальная зона закрыта, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

При проведении контроля качества воды установлено, что по результатам проведенных лабораторных исследований, вода в купальной зоне пляж «Левобережный» не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.

«В связи с чем ГАУК «Северное Тушино» (балансодержатель зоны отдыха - ред.) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов», - говорится в сообщении.

В зонах отдыха Мещерское, озеро Черное, озеро Школьное, Тропарево, Северный бор-2 и Северный бор-3 по результатам контроля вода соответствует санитарным требованиям и предписания об ограничении на купания в этих зонах управлением не вводились.

Контроль за качеством воды в зонах отдыха москвичей продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве.