РИАМО - 23 июн. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который потерял силы и стал тонуть, пострадавшему оказали помощь и отпустили домой, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности столицы.

«В 17:30 спасатели поисково-спасательной станции «Кунцево» спасли гражданина Киргизии 1994 года рождения. Мужчина пытался переплыть Москву-реку, но потерял силы, стал тонуть», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что спасатели подоспели вовремя, так как патрулировали водный объект.

Пострадавшему оказали помощь и отпустили домой.