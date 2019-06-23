РИАМО - 23 июн. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который потерял силы и стал тонуть, пострадавшему оказали помощь и отпустили домой, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности столицы.
«В 17:30 спасатели поисково-спасательной станции «Кунцево» спасли гражданина Киргизии 1994 года рождения. Мужчина пытался переплыть Москву-реку, но потерял силы, стал тонуть», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что спасатели подоспели вовремя, так как патрулировали водный объект.
Пострадавшему оказали помощь и отпустили домой.
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