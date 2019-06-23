РИАМО - 23 июн. Порядка 10 тысяч посетителей музея Победы в Москве зажгли 22 июня свечи памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, в этот день поставить в зале Памяти и Скорби свечу могли все желающие, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Вход в музей в День памяти и скорби был бесплатным.

«Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбежек, карателей, но не сдался врагу. Мы вспоминаем и прославленных героев, и безымянных солдат. Тех, чьи матери и жены не дождались своих сыновей и мужей. Мы скорбим о поколении, ушедшем на фронт после выпускного бала – кто не успел создать семью, и кто оставил вдов и сирот», - подчеркнул директор музея Победы Александр Школьник.

В церемонии зажжения свечей приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, общественные и политические деятели, школьники и студенты. Среди почетных гостей - председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Всероссийская акция «Свеча памяти» стартовала в музее Победы в полночь. Волонтеры, военнослужащие, представители общественных организаций зажгли 1418 свечей – по числу дней войны – от Вечного огня у стен музея. Одновременно на фасад музея спроецировали грандиозную свето-звуковую инсталляцию – на нем также загорелись 1418 свечей.

Утром 22 июня в музее была установлена главная всероссийская «Свеча памяти». Накануне она была зажжена во время поминальной службы в Елоховском кафедральном соборе.

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны, когда войска нацистской Германии без объявления войны вторглись на территорию СССР.