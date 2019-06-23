РИАМО - 23 июн. На проспекте Академика Сахарова в столице проходит согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в нем принимают участие почти 1,8 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1,8 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», - отмечается в материале.

Мероприятие продлится до 19:00.

Голунова задержали 6 июня в столице по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. 11 июня уголовное дело в отношении журналиста прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Его освободили, обвинения сняли.