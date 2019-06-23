РИАМО - 23 июн. В Жуковском на стадионе «Метеор» прошли всероссийские соревнования «Мемориал В.М. Евстратова» по легкой атлетике, Московскую область на турнире представили 15 спортсменов, которые завоевали 12 медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«По итогам соревнований мастер спорта международного класс Анастасия Николаева стала победителем на дистанции 100 метров с барьерами. Золото мемориала в толкании ядра завоевала Евгения Соловьева. В метании молота нашим спортсменам удалось заработать две награды высшей пробы: среди женщин лучший результат показала Анастасия Николаева (70 метров 11 сантиметров), среди мужчин - Денис Лукьянов (76 метров 64 сантиметра)», - отмечается в материале.

В этой же дисциплине серебряную медаль завоевала представительница Подмосковья — Софья Палкина. Спортсменка Екатерина Алексеева стала второй в беге на дистанцию 800 метров, Анастасия Беднова - в беге на 400 метров, Ирина Колесниченко в беге 400 метров с барьерами. Также серебряную награду в тройном прыжке выиграл Алексей Федоров.

Бронзу в копилку сборной Московской области принесли Алексей Бутранов, Александр Добренький и Максим Сидоров. Они стали третьим в беге на 800 метров, метании диска и толкании ядра, соответственно.

«Третий раз Подмосковье приняло «Мемориал В.М. Евстратова». Ежегодно на старт этих однодневных соревнований выходят сильнейшие легкоатлеты не только Московской области, но и всей страны. Наша сборная достойно представила свой регион. Подмосковные легкоатлеты завоевали 12 медалей различного достоинства, из которых четыре — высшей пробы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в данный момент «наши юниоры защищают честь Подмосковья на первенстве России по легкой атлетике в Саранске, у них есть все шансы показать такие же высокие результаты».