РИАМО - 23 июн. Мастер спорта международного класса Татьяна Андрюшина завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве на шпагах на чемпионате Европы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 17 по 22 июня в немецком городе Дюссельдорф прошел чемпионат Европы по фехтованию.

«Она (Андрюшина – ред.) выступала в составе с Виолеттой Колобовой, Виолеттой Храпиной и Любовью Шутовой. В финале фехтовальщицы уступили соперницами из Польши со счетом 25:26. Третье место в командном первенстве заняли представительницы Италии», - отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что ранее подмосковная спортсменка Яна Егорян завоевала награду высшей пробы в женском командном первенстве на саблях.

«Теперь Татьяна Андрюшина стала серебряным призером первенства континента. Благодаря вкладу наших фехтовальщиц сборная России второй год подряд заняла первое место в медальном зачете», - добавил министр.

В общей сложности на чемпионате Европы россияне завоевали четыре золотых, три серебряных и две бронзовых награды.

«Впереди нашу команду ожидает выступление на чемпионате мира в Будапеште. Он пройдет с 15 по 23 июля. Сборной необходимо сохранить свой потенциал, чтобы показать достойный результат», - подытожил министр.