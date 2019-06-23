РИАМО - 23 июн. Мастер спорта международного класса Татьяна Андрюшина завоевала серебряную медаль в женском командном первенстве на шпагах на чемпионате Европы, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 17 по 22 июня в немецком городе Дюссельдорф прошел чемпионат Европы по фехтованию.
«Она (Андрюшина – ред.) выступала в составе с Виолеттой Колобовой, Виолеттой Храпиной и Любовью Шутовой. В финале фехтовальщицы уступили соперницами из Польши со счетом 25:26. Третье место в командном первенстве заняли представительницы Италии», - отмечается в материале.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что ранее подмосковная спортсменка Яна Егорян завоевала награду высшей пробы в женском командном первенстве на саблях.
В общей сложности на чемпионате Европы россияне завоевали четыре золотых, три серебряных и две бронзовых награды.
«Впереди нашу команду ожидает выступление на чемпионате мира в Будапеште. Он пройдет с 15 по 23 июля. Сборной необходимо сохранить свой потенциал, чтобы показать достойный результат», - подытожил министр.
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