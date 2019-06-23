РИАМО - 23 июн. Акция «Свеча памяти прошла в подмосковном Солнечногорске, жители городского округа зажгли 300 свечей в память о павших в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

В День памяти и скорби в 21:00 на Советской площади у мемориала павшим героям Великой Отечественной войны в Солнечногорске прошла акция «Свеча памяти». Из 300 зажженных свечей составили фразу «Солнечногорск помнит».

«В Солнечногорье акция «Свеча памяти», как и «Бессмертный полк» - имеет особенный смысл. Почти в каждой семье есть свои герои, которые отдали жизни за мирное небо. Такими акциями мы воздаем память о тех, кого сегодня нет с нами», - отметил глава городского округа Владимир Слепцов.

22 июня в Солнечногорске в рамках областной акции «Подмосковье помнит» на Советской площади состоялся вечер памяти «Чтобы не было войны…». Для жителей и гостей округа выступили камерный оркестр «Инструментальная капелла» Московской областной филармонии под руководством дирижера, заслуженного артиста России Виктора Луценко, прозвучали произведения в исполнении Московской областной филармонии, а также театра «Галатея».