РИАМО - 23 июн. С 1 июля пригородные поезда класса «Комфорт» начнут обслуживать еще 10 рейсов на участке Москва – Крюково – Клин, всего данные поезда будут выполнять свыше 50 рейсов ежедневно, сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«Мы запустили первые поезда «Комфорт» чуть больше года назад – в прошлом июне. За это время они перевезли уже 2,6 миллиона пассажиров. С каждым месяцем «Комфорты» обслуживают все больше рейсов, заменяя электрички ЭТ2М», – отметил генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

Он уточнил, что с запуском новых поездов меняются и пассажиры: снижается количество безбилетников, заметно более бережное отношение к «Комфортам».

«Мы очень благодарны пассажирам и видим в этом лучший стимул продолжать обновлять подвижной состав», - подчеркнул Федотов.

«Комфорт» – это новый стандарт обслуживания пассажиров Московско-Тверской ППК электропоездами «Ласточка» с сохранением маршрутов и стоимости проезда обычных электричек. Среди преимуществ новых поездов – мягкие сидения с откидными столиками, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Также в каждом вагоне есть розетки для зарядки гаджетов, дополнительные места для багажа.

Для удобства пассажиров пригородные поезда «Комфорт» визуально отличаются от скоростных «Ласточек». Экстерьер поезда украшен эксклюзивной ливреей с белыми и синими полосами.