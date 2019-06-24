Калининская линия – одна из самых коротких и загруженных веток в Московском метрополитене. Ее длина чуть больше 16 километров, а количество станций – всего 8. Зато планы на эту ветку большие. Одно время ее хотели продлить на запад до Солнцевской линии, а на востоке соединить с Таганско-Краснопресненской. О чем мечтают и чего боятся пассажиры «желтой» линии, узнал корреспондент РИАМО.

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«Розовый фламинго» и непонятная навигация

Елена Клименко, 40 лет, художник:

«В целом я довольна нашей веткой. Считаю ее одной из самых интеллигентных. Когда едешь в сторону Третьяковской, всегда возникает чувство, что сейчас ты окажешься в картинной галерее.

Мне нравится, что у нас не старые составы, в вагонах есть кондиционеры, электронные табло и бегущие строки. Это особенно удобно, когда слушаешь музыку в наушниках.

Из минусов – навигация на платформах. Пару раз я садилась не туда – при том, что это моя «родная» ветка.

Есть вопросы и к новой схеме метро. Элементов на ней становится все больше, а размеры схемы не увеличиваются. Предполагаю, что это вызывает сложности и у пожилых пассажиров, и у иностранцев.

Иногда на нашей ветке можно встретить попрошаек. Однажды я видела людей, похожих на цыган, которые ходили по вагонам с младенцем и просили денег.

Младенец выглядел как пьяный. Мне стало страшно за него.

Я вышла на перрон и сообщила об этом полицейским. Сотрудник полиции тут же забежал в вагон и начал разбираться с попрошайками. Чем закончилась эта история, не знаю: поезд уехал.

В другой раз я заступилась за «Розового фламинго», которого затормозили полицейские.

Это один из городских сумасшедших, одноногий мужчина на костылях в необычной светлой одежде с капюшоном и в розовых очках. О нем много писали в соцсетях.

Однажды мы вместе выходили из метро в одном потоке, и его остановила полиция. Я подошла к ним и говорю: «Ребята, это же божий человек, неужели вы не видите?» Его отпустили».

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Близость к центру и забитые поезда

Александр Горин, 29 лет, программист:

«Я живу на станции «Площадь Ильича», это пересечение «салатовой» и «желтой» веток, совсем близко к Кольцевой. Отсюда – и плюсы, и минусы. До центра мне – рукой подать. Но утром поезда приходят переполненные, и я пропускаю два – три состава, прежде чем втиснуться внутрь.

Мне больше нравится ездить по «салатовой». Хотя на ней не такие новые поезда, как вагоны «Ока» на «желтой».

Но, если выбирать, как поехать в центр – через «Новокузнецкую» или «Сретенский бульвар», я выберу второе. А лучше просто сяду на автобус М8!

Последние изменения на «Площади Ильича», которые меня порадовали, это демонтаж всех торговых точек в подземных переходах. Но ремонта после этого так и не сделали, как и крытых входов в метро.

Еще я очень ждал, что Калининскую линию соединят с Солнцевской. Это позволило бы мне проще доезжать до «Парка Победы». Но объединение веток, к сожалению, отложили».

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Интеллигентная промзона

Данил Файзов, 41 год, поэт:

«Я обожаю Калининскую линию в те моменты, когда народу там немного.

Это отличная ветка, по которой можно очень быстро доехать до центра.

Например, до «Книжной ярмарки» на Красной площади, на которой я работал, время в пути составляло всего 40 минут.

Калининская линия идет вдоль Шоссе Энтузиастов. Это интересная часть города. Когда-то здесь была огромная промзона, которую сегодня пытаются переосмыслить. Но история ее окрестностей – это не просто история спальных районов. После Великой Отечественной войны Перово застраивалось пленными немцами, и часть этой архитектуры сохранилась на пересечении Зеленого проспекта и Первой Владимирской. Долгое время здесь работало литературное кафе «Пироги» на Зеленом, в котором выступали топовые современные писатели – Андрей Геласимов и Арсен Ривазов».

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Однообразные станции и медленные автоматы

Александра Соколова, 27 лет, домохозяйка:

«По моим ощущениям, на «желтой» линии все станции очень похожи друг на друга. Выделяется разве что «Новокосино» – самая новая станция с современным дизайном, лифтами, удобными и яркими переходами.

Главный минус нашей ветки – в том, что она перегружена. Когда я была беременна и ездила на работу рано утром, протиснуться к сиденьям было невозможно. Приходилось стоять и терпеть.

Иногда я садилась в обратную сторону, ехала до «Новокосино» и пересаживалась там, чтобы доехать до центра сидя.

О том, чтобы спуститься в метро с коляской, я и не думала. Сейчас, когда сыну уже три года, мы можем иной раз проехать, но только днем.

Неприятным открытием для меня стали новые автоматы по продаже билетов. Старые были удобнее. А эти работают крайне медленно, и нужно десять раз нажать на экран, прежде чем что-то получится».

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Любить музыкантов и бояться «Выхина»

Елена Гончарова, 33 года, редактор:

«Мне нравится, что наша ветка не отстает в плане инноваций. Сначала на станциях и в перегонах заработал вай-фай, потом стала ловить и мобильная сеть. Недавно на «Шоссе Энтузиастов» появилась стойка, где можно зарядить мобильный. Это очень круто!

Я часто встречаю музыкантов, которые пытаются поднять настроение пассажирам в вагоне. Однажды видела девушку, похожую на Диану Арбенину.

Она спела проникновенную песню под гитару, а недовольный парень сказал: «Не умеешь петь – не пей».

«А ты не умеешь выеживаться – не выеживайся», - ответила девушка.

Одна из больших проблем «желтой» ветки отсутствие пандусов на выходе из метро. На южном выходе с «Шоссе Энтузиастов», где не менее 50 ступенек, их просто нет. Если вы колясочник или у вас люлька с младенцем, и вам хотите попасть на эту сторону, придется подняться из северного выхода, преодолеть 300 метров до ближайшего подземного перехода с пандусом. Странно, что эта проблема остается нерешенной уже несколько лет.

Самая страшная история, которую я знаю про нашу ветку, это инцидент на «Авиамоторной» в 80-е, когда из-за неисправности эскалатора случилась настоящая человеческая каша с большим количеством жертв.

Слышала, что нашу линию хотят соединить с Таганско-Краснопресненской, которая считается самой перегруженной. Когда-то я жила на «Выхино» и сбежала оттуда без оглядки.

Очень не хочется, чтобы «Выхино» теперь настигло меня на «Шоссе Энтузиастов»!

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Нелогичные турникеты и нехватка парковок

Вячеслав Петров, 35 лет, руководитель IT-проектов:

«Я нечастый гость в метро. Сейчас еду на встречу с друзьями и решил спуститься под землю.

Желтая» ветка хороша тем, что она самая короткая, и по ней можно быстро добраться до центра. Я живу в Реутове, но путь до Кольцевой займет у меня гораздо меньше времени, чем у москвича, живущего в районе «Митино» или «Пражской».

Из минусов – рядом со станциями метро нет перехватывающих парковок. Мне приходится доезжать на машине до «Перово», где много незакрытых и просторных дворов. Передвигаться по городу я предпочитаю на электричке. До нее ближе идти, и всего через 12 минут я на платформе «Карачарово» и могу пересесть на МЦК.

Как человеку с высшим образованием по специальности «Автоматика и вычислительная техника», мне непонятен принцип работы турникетов. Они всегда закрыты, открываются только в момент прикладывания карты и снова закрываются.

Это нарушает все законы логики: износ выше, быстрее скапливаются очереди в часы пик.

Раньше все было наоборот. Ты подходишь к турникету. Он открыт. Ты оплачиваешь проезд и проходишь. Это гораздо эффективней.

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