Калининская линия – одна из самых коротких и загруженных веток в Московском метрополитене. Ее длина чуть больше 16 километров, а количество станций – всего 8. Зато планы на эту ветку большие. Одно время ее хотели продлить на запад до Солнцевской линии, а на востоке соединить с Таганско-Краснопресненской. О чем мечтают и чего боятся пассажиры «желтой» линии, узнал корреспондент РИАМО.
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«Розовый фламинго» и непонятная навигация
Елена Клименко, 40 лет, художник:
«В целом я довольна нашей веткой. Считаю ее одной из самых интеллигентных. Когда едешь в сторону Третьяковской, всегда возникает чувство, что сейчас ты окажешься в картинной галерее.
Мне нравится, что у нас не старые составы, в вагонах есть кондиционеры, электронные табло и бегущие строки. Это особенно удобно, когда слушаешь музыку в наушниках.
Есть вопросы и к новой схеме метро. Элементов на ней становится все больше, а размеры схемы не увеличиваются. Предполагаю, что это вызывает сложности и у пожилых пассажиров, и у иностранцев.
Иногда на нашей ветке можно встретить попрошаек. Однажды я видела людей, похожих на цыган, которые ходили по вагонам с младенцем и просили денег.
Я вышла на перрон и сообщила об этом полицейским. Сотрудник полиции тут же забежал в вагон и начал разбираться с попрошайками. Чем закончилась эта история, не знаю: поезд уехал.
Это один из городских сумасшедших, одноногий мужчина на костылях в необычной светлой одежде с капюшоном и в розовых очках. О нем много писали в соцсетях.
Однажды мы вместе выходили из метро в одном потоке, и его остановила полиция. Я подошла к ним и говорю: «Ребята, это же божий человек, неужели вы не видите?» Его отпустили».
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Близость к центру и забитые поезда
Александр Горин, 29 лет, программист:
«Я живу на станции «Площадь Ильича», это пересечение «салатовой» и «желтой» веток, совсем близко к Кольцевой. Отсюда – и плюсы, и минусы. До центра мне – рукой подать. Но утром поезда приходят переполненные, и я пропускаю два – три состава, прежде чем втиснуться внутрь.
Но, если выбирать, как поехать в центр – через «Новокузнецкую» или «Сретенский бульвар», я выберу второе. А лучше просто сяду на автобус М8!
Последние изменения на «Площади Ильича», которые меня порадовали, это демонтаж всех торговых точек в подземных переходах. Но ремонта после этого так и не сделали, как и крытых входов в метро.
Еще я очень ждал, что Калининскую линию соединят с Солнцевской. Это позволило бы мне проще доезжать до «Парка Победы». Но объединение веток, к сожалению, отложили».
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Интеллигентная промзона
Данил Файзов, 41 год, поэт:
«Я обожаю Калининскую линию в те моменты, когда народу там немного.
Например, до «Книжной ярмарки» на Красной площади, на которой я работал, время в пути составляло всего 40 минут.
Калининская линия идет вдоль Шоссе Энтузиастов. Это интересная часть города. Когда-то здесь была огромная промзона, которую сегодня пытаются переосмыслить. Но история ее окрестностей – это не просто история спальных районов. После Великой Отечественной войны Перово застраивалось пленными немцами, и часть этой архитектуры сохранилась на пересечении Зеленого проспекта и Первой Владимирской. Долгое время здесь работало литературное кафе «Пироги» на Зеленом, в котором выступали топовые современные писатели – Андрей Геласимов и Арсен Ривазов».
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Однообразные станции и медленные автоматы
Александра Соколова, 27 лет, домохозяйка:
«По моим ощущениям, на «желтой» линии все станции очень похожи друг на друга. Выделяется разве что «Новокосино» – самая новая станция с современным дизайном, лифтами, удобными и яркими переходами.
Главный минус нашей ветки – в том, что она перегружена. Когда я была беременна и ездила на работу рано утром, протиснуться к сиденьям было невозможно. Приходилось стоять и терпеть.
О том, чтобы спуститься в метро с коляской, я и не думала. Сейчас, когда сыну уже три года, мы можем иной раз проехать, но только днем.
Неприятным открытием для меня стали новые автоматы по продаже билетов. Старые были удобнее. А эти работают крайне медленно, и нужно десять раз нажать на экран, прежде чем что-то получится».
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Любить музыкантов и бояться «Выхина»
Елена Гончарова, 33 года, редактор:
«Мне нравится, что наша ветка не отстает в плане инноваций. Сначала на станциях и в перегонах заработал вай-фай, потом стала ловить и мобильная сеть. Недавно на «Шоссе Энтузиастов» появилась стойка, где можно зарядить мобильный. Это очень круто!
Я часто встречаю музыкантов, которые пытаются поднять настроение пассажирам в вагоне. Однажды видела девушку, похожую на Диану Арбенину.
«А ты не умеешь выеживаться – не выеживайся», - ответила девушка.
Одна из больших проблем «желтой» ветки отсутствие пандусов на выходе из метро. На южном выходе с «Шоссе Энтузиастов», где не менее 50 ступенек, их просто нет. Если вы колясочник или у вас люлька с младенцем, и вам хотите попасть на эту сторону, придется подняться из северного выхода, преодолеть 300 метров до ближайшего подземного перехода с пандусом. Странно, что эта проблема остается нерешенной уже несколько лет.
Самая страшная история, которую я знаю про нашу ветку, это инцидент на «Авиамоторной» в 80-е, когда из-за неисправности эскалатора случилась настоящая человеческая каша с большим количеством жертв.
Слышала, что нашу линию хотят соединить с Таганско-Краснопресненской, которая считается самой перегруженной. Когда-то я жила на «Выхино» и сбежала оттуда без оглядки.
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Нелогичные турникеты и нехватка парковок
Вячеслав Петров, 35 лет, руководитель IT-проектов:
«Я нечастый гость в метро. Сейчас еду на встречу с друзьями и решил спуститься под землю.
Желтая» ветка хороша тем, что она самая короткая, и по ней можно быстро добраться до центра. Я живу в Реутове, но путь до Кольцевой займет у меня гораздо меньше времени, чем у москвича, живущего в районе «Митино» или «Пражской».
Из минусов – рядом со станциями метро нет перехватывающих парковок. Мне приходится доезжать на машине до «Перово», где много незакрытых и просторных дворов. Передвигаться по городу я предпочитаю на электричке. До нее ближе идти, и всего через 12 минут я на платформе «Карачарово» и могу пересесть на МЦК.
Как человеку с высшим образованием по специальности «Автоматика и вычислительная техника», мне непонятен принцип работы турникетов. Они всегда закрыты, открываются только в момент прикладывания карты и снова закрываются.
Раньше все было наоборот. Ты подходишь к турникету. Он открыт. Ты оплачиваешь проезд и проходишь. Это гораздо эффективней.
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