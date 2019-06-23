РИАМО - 23 июн. В воскресенье днем в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» отменили и задержали 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в воскресенье количество задержанных и отмененных рейсов составляло 26.

Во «Внукове» задержали шесть рейсов, еще два отменили. В «Домодедове» задержаны 16 рейсов, отменены три. В аэропорту «Шереметьево» задержали 13 рейсов.

В подмосковной воздушной гавани «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.