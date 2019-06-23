РИАМО - 23 июн. Митинг в память жертв Великой Отечественной войны прошел у часовни Всех святых в центре Люберец, павших почтили минутой молчания и возложением цветов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«22 июня у часовни Всех святых в центре Люберец состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почтить память жертв Второй мировой собрались ветераны и участники войны, представители общественных и молодежных организаций, администрации округа, депутатский корпус, жители Люберец», - говорится в сообщении.

Глава городского округа Владимир Ружицкий отметил, что «этот день навсегда разделил мировую историю на «до» и «после».

«22 июня 1941 года, ровно 78 лет назад, Советский Союз открыл одну из самых скорбных страниц своей истории: в этот день войска фашистской Германии вторглись в границы СССР. Какой ценой досталась нам Победа – об этом знаете только вы. Участники войны, труженики тыла, жертвы концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны. Об этом молчат вереницы обелисков и братских могил», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир, тех, кто не вынес блокады, плена, концлагерей, кто днями и ночами трудился в тылу, отдавая все силы ради нужд фронта.

Перед собравшимися также выступил председатель совета ветеранов городского округа Люберцы Юрий Орехов и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

Минутой молчания и поминальной литией почтили память жертв Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы к алтарю часовни.

Также в ночь с 21 на 22 июня в городском округе Люберцы прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Торжественное шествие проследовало от часовни до мемориала «Вечный огонь», где участники возложили цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны и зажженными свечами выложили слова «Люберцы помнят».