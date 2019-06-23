РИАМО - 23 июн. На проспекте Академика Сахарова в столице начался согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Вход на митинг находится со стороны улицы Маши Порываевой. Участники акции начали приходить за полчаса до начала мероприятия, некоторые из них пришли с самодельными плакатами и флагами.

В целях безопасности на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, в том числе на входе они проверяют сумки и рюкзаки пришедших на митинг. Кроме того, участники мероприятия проходят через рамки металлоискателей. По периметру площади для митинга установлены ограждения.

Мероприятие продлится до 19:00. Заявленная численность акции - до 20 тысяч человек.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве в начале июня по делу о сбыте наркотиков. Его отправили под домашний арест. А 11 июня уголовное дело было прекращено из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили. На днях проверка МВД выявила нарушения в работе полицейских, которые занимались оперативной разработкой и сопровождением уголовного дела в отношении Голунова.