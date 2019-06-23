РИАМО - 23 июн. В Ворошиловской средней образовательной школе в Можайском городском округе прошел выпускной вечер, поздравить ребят, родителей и учителей приехала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В эти дни по всему Подмосковью проходят выпускные вечера, аттестаты получат более 33 тысяч подмосковных ребят. Завершается период государственной итоговой аттестации – 1 июля последний резервный день сдачи ЕГЭ. Хочу пожелать ребятам двигаться только вперед, быть смелыми и всегда добиваться поставленных целей», – сказала Забралова.

Ворошиловская школа ведет свою историю с 1911 года. С 2019 года школа участвует в реализации национального проекта «Образование». В рамках регионального проекта «Современная школа» предусмотрены средства на ремонт спортивного зала, он должен завершиться до конца года.

Также с сентября этого года в школе открывается центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который позволит внедрить в образовательный процесс современные технологии по математике, информатике, технологии и другим предметам. Кроме того, на базе этого центра будут развивать проектную деятельность обучающихся.