РИАМО - 23 июн. Мужчина начал тонуть в Люблинском пруду в столице, его увидели спасатели и вытащили из воды, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности Москвы.

«В 16:12 спасение на Люблинском пруду. Спасатели МГПСС подняли на борт катера мужчину 1997 года рождения, гражданина Таджикистана. Потеря сил во время купания», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина плавал в запрещенном для купания месте. Спасенный был доставлен на станцию, оказана первая помощь.