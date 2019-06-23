РИАМО - 23 июн. Жители Москвы уже начали приходить на проспект Академика Сахарова для участия в согласованном митинге в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Москвичи начинают приходить на митинг со стороны улицы Маши Порываевой, некоторые из них держат в руках самодельные плакаты и флаги. На входе сотрудники правоохранительных органов поверяют у участников сумки и рюкзаки, также в целях безопасности стоят рамки металлоискателя.

Митинг начнется в 17:00 и продлится до 19:00. Заявленная численность акции составляет до 20 тысяч человек.

Движение транспорта перекроют на улице Маши Порываевой и участке проспекта Академика Сахарова в центре Москвы. Полностью оно перекрыто с 12:00 до 21:00 на улице Маши Порываевой между улицей Каланчевской и Докучаевым переулком. Также закроют участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Ивана Голунова задержали 6 июня в столице по обвинению в сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Данное дело вызвало огромный резонанс и было взято на контроль общественниками, а также столичными главками МВД и СК.

11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Полицейские, задержавшие Голунова, уже отстранены от работы.