РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В подмосковном Подольске провели областную эколого-волонтерскую экскурсию по местам боевой славы подольских курсантов для юнармейцев, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«22 июня 2019 года состоялась областная эколого-волонтерская экспедиция «Дорогами Победы» по местам боевой славы подольских курсантов. Участие в акции приняли юнармейцы местных отделений ВВПОД «Юнармия» Подольска и Домодедова», - говорится в сообщении.

Экскурсия началась от памятника Подольским курсантам на улице Кирова. Следующая остановка ждала юнармейцев у военно-исторического музея «Ильинские рубежи». Ребят познакомили с обстановкой на фронте осенью 41-го года и ролью подольских курсантов в обороне Москвы. Следующий пункт - доты под номерами «85», «86» и «87», одни из самых дальних точек обороны.

Без специализированного транспорта до дотов довольно трудно добраться, но благодаря клубу экстремальных путешествий «Маршрут» эта задача стала посильной юнармейцам. На обратном пути посетили знаменитый Алешкинский дот.

Мероприятие состоялось согласно плану работы регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области.