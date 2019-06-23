РИАМО - 23 июн. В селе Орудьево Дмитровского городского округа на предприятии по производству молочной продукции загорелся склад, пожарные ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожар произошел на частном производстве молочной продукции, горел склад на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, в ликвидации пожара принимали участие 7 человек и две единицы техники.