РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Подольский театр молодежной моды «Любава» стал первым на международных фестивалях «Атлиманское ожерелье» и «Розы Болгарии» в Болгарии, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«VIII международный фольклорный фестиваль «Атлиманское ожерелье» проходил в городе Китене. Образцовый коллектив дома культуры ЗиО «Театр молодежной моды «Любава» стал лауреатом фестиваля I степени. Жюри фестиваля дало высокую оценку творчеству подольчан. Главные ценители творчества на фестивале в жюри Лозанка Пейчева, Златка Ставрева, Янка Рупкина, Марин Маринов, Венцислов Димов, Дора Барева, Констадин Михайлов, Николай Чапански, Николай Грубанов выразили восхищение костюмами театра», - говорится в сообщении.

Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» XI фестиваль дружбы, спорта и искусства «Розы Болгарии» также принес «Любаве» новые награды.

«В номинации «Театр моды», возрастная категория 13-16 лет, «Театр молодежной моды «Любава» - лауреат I степени; в категории 7-13 лет - лауреат II степени; номинации «ДПИ», возрастная категория 13-16 лет, - лауреат I степени; номинации «Модельер», возрастная категория 11 лет, - лауреат II степени; номинации «Ведущий-конферансье», возрастная категория 14 лет, - лауреат II степени», - говорится в сообщении.