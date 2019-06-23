РИАМО - 23 июн. В подмосковной Коломне 22 июня столбики термометров показали плюс33,5 градусов, таким образом, в городе был побит рекорд 1981 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Еще один июньский день в Подмосковье войдет в историю наблюдений с рекордными температурами. Они отмечены на севере и юго-востоке области. <…> В Коломне и вовсе температура повысилась до 33,5 градусов, что значительно выше рекорда 1981 года с температурой 31,8 градуса», - говорится в сообщении.

В предстоящие пару дней жара, как в Москве, так и по области, немного спадет. Тридцатиградусных значений температуры синоптики уже не ожидают, днем она будет в пределах от 22 до 27 градусов, а ее среднесуточное значение останется выше нормы, но уже не на 6-8, а на 4 градуса.

Кроме того, в конце следующей недели в регион придет похолодание до сентябрьских значений температуры.