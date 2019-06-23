РИАМО – 23 июн. В музыкально-гастрономическом фестивале «Шкинь-Опера», который открылся в воскресенье в селе Шкинь Коломенского городского округа, принимают участие итальянские артисты, сообщил в воскресенье заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

«Именно в этом году мы выходим на совершенно новый уровень нашего фестиваля, и прежние два были замечательные, но сегодня у нас особый случай. Мы сегодня приветствуем у нас в гостях большую группу итальянских артистов», - сказал Овсиенко.

Также он зачитал приветствие министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского участникам и гостям фестиваля.

«Уважаемые друзья, рад приветствовать вас и поздравить с открытием международного фестиваля «Шкинь-Опера». Третий раз усадьба Бибиковых под Коломной собирает на своей площадке талантливых и именитых исполнителей из России и зарубежных стран. Год от года программа творческого форума становится все более насыщенной и разнообразной, гармонично сочетая зрелищные представления различных жанров и эпох, выступление звонарей и хоровых коллективов, классическую оперу и народные песни, исторические реконструкции и научные мероприятия», - зачитал Овсиенко слова Мединского.

Он отдельно отметил благородную просветительскую миссию проекта, рассказывающую о роли братьев Бибиковых, появлении и становлении музыкального театра в России.

В свою очередь вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов зачитал приветственные слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Дорогие друзья, приветствую вас на гостеприимной коломенской земле и поздравляю с открытием фестиваля «Шкинь-Опера». Всего несколько лет назад возникла идея проведения музыкального фестиваля в этом живописном, историческом уголке Подмосковья, а уже сегодня он имеет статус международного события и собирает тысячи зрителей», - зачитал Кузнецов приветствие Воробьева.

Он добавил, что необычный формат фестиваля высоко оценили участники из разных городов России и зарубежных стран.

«Шкинь-Опера» объединяет разные виды искусства – от оперы и балета до народной и духовной музыки. Кроме того, знакомит с историей театра и погружает в атмосферу быта дворянских усадеб. Я хочу поблагодарить всех организаторов и участников фестиваля за яркую инициативу, ее качественное воплощение», - говорится в приветствии Воробьева, которое зачитал Кузнецов.

В мероприятиях в селе Шкинь также приняли участие глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и первый секретарь и пресс-атташе посольства Италии в РФ Теодора Данизи.

III международный фестиваль «Шкинь-Опера» проходит в рамках Национального проекта «Культура» и пилотного проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье» при поддержке администрации Коломенского городского округа.