РИАМО - 23 июн. На таможенном посту в Подмосковье при досмотре двух партий картофеля была выявлена карантинная моль, овощи планируют обеззаразить, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Северная Звезда А&П», при досмотре двух партий картофеля свежего продовольственного (происхождение - Республика Узбекистан) общим весом порядка 43 тонн, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект - картофельная моль (Phthorimaea operculella Zeller)», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

«В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации собственником зараженной подкарантинной продукции принято решение о проведении обеззараживания данного картофеля силами ФКП «Республиканский Фумигационный Отряд», - уточняется в материале.

Картофельная моль – теплолюбивое насекомое, способное развиваться не только летом, но и зимой при температуре хранения картофеля выше 10 градусов. Вредитель легко адаптируется в умеренных широтах. Вредоносность картофельной моли заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его семенных и товарных качеств.