РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников городской клинической больницы (ГКБ) №67 с 60-летием, отметив, что спинальный центр медучреждения недавно получил статус AOSpine Center.

«Всех сотрудников ГКБ №67 поздравляю с 60-летним юбилеем одной из лучших больниц Москвы. Методики лечения и оборудование не уступают мировым стандартам, по многим позициям они даже лучше, чем в крупных европейских клиниках. Но самое главное, как всегда - люди. Чудесные врачи», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Спинальный центр ГКБ №67 недавно получил статус AOSpine Center.

«Это ассоциация лучших хирургов мира, которые занимаются лечением позвоночника и спинного мозга. В центре проводят уникальные операции с минимальным воздействием на организм пациента», - отметил градоначальник.