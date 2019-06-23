РИАМО - 23 июн. В салоне BMW, который опрокинулся в кювет на трассе Уварово - Шаховская - Клин в Подмосковье, в момент аварии находились 12 человек, в результате инцидента пострадали девять человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области сообщал, что в дорожной аварии в деревне Панюково городского округа Шаховская пострадали девять человек. Водитель, управляя автомобилем BMW, не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.
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